«Однажды в Лудлвилле»

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26 апреля, 2024

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» представляют!

На вершине высокой горы есть удивительный городок Лудлвилль, где живут весёлые и жизнерадостные лудлы. Здесь всегда что-то происходит, и каждый день для лудлов становится увлекательной историей, полной забавных ситуаций. Главная героиня — маленькая лудл Энн с её волшебным альбомчиком, который может превращать нарисованные предметы в реальные. Например, резиновая уточка становится велосипедным звонком, а чашка превращается в лодочку. Присоединяйтесь к приключениям семейки лудлов, их друзей и необычных питомцев — рыбок, тараканов и даже вомбатов!

Придумайте и нарисуйте свою удивительную историю в Лудлвилле, используя волшебный альбомчик крошки Энн.

На своем рисунке изобразите, как герои мультсериала необычно используют обычные предметы. Например, в Лудлвилле простая ваза станет аквариумом для золотых рыбок!

Сфотографируйте свой рисунок и вместе с коротким рассказом отправьте на конкурс.

Зовите всех друзей проголосовать за вашу работу!

Победители получат классные призы! Желаем удачи всем участникам!

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